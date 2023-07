Projection CINEMA PARADISO Mégarama Arras Arras Catégories d’Évènement: Arras

Pas-de-Calais Projection CINEMA PARADISO Mégarama Arras Arras, 6 août 2023, Arras. Projection CINEMA PARADISO 6 – 14 août Mégarama Arras Tarif normal : 7€, tarif réduit : 5€ Cet été, Plan-Séquence s’associe au Megarama Arras afin de vous faire (re)découvrir une sélection d’œuvres emblématiques sur grand écran. Du 2 au 15 août, c’est CINEMA PARADISO de Giuseppe Tornatore qui vous est proposé ! LE FILM :

CINEMA PARADISO de Giuseppe Tornatore (Italie, 1988, 2h03) avec Philippe Noiret, Salvatore Cascio, Jacques Perrin, Marco Leonardi Un cinéaste en vogue se remémore son enfance en Sicile, quand il partageait son temps libre entre l’église et la salle de cinéma, où régnait Alfredo le projectionniste qui, au travers des films qu’il projetait, lui apprenait la vie.

Un hymne délicieusement nostalgique à l'amitié et à l'amour du cinéma. La séance sera précédée d'une présentation du film par l'équipe de Plan-Séquence. Ce projet s'inscrit dans le cadre de « L'Été culturel », manifestation à l'initiative du ministère de la Culture, et bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France.

© Les Acacias Distribution

