Pas-de-Calais Projection SUPERMAN Mégarama Arras Arras, 18 juillet 2023, Arras. Projection SUPERMAN Mardi 18 juillet, 20h00 Mégarama Arras Tarif unique : 6€, réservation sur https://arras.megarama.fr ou au guichet du Megarama Cet été, Plan-Séquence et Popcorn Reborn s’associent afin de vous permettre de (re)découvrir SUPERMAN de Richard Donner au Megarama Arras ! La séance aura lieu mardi 18 juillet à 20h, et sera suivie d’un échange autour du film et d’un moment convivial. LE FILM :

SUPERMAN de Richard Donner (USA, 1978, 2h23, vostf), avec Christopher Reeve, Margot Kidder, Gene Hackman, Marlon Brando, Jackie Cooper, Valerie Perrine

Clark Kent est un journaliste timide et maladroit, secrètement amoureux de sa jolie collègue Loïs Lane. Mais lorsqu’une catastrophe menace de détruire la terre, il devient Superman, le héros invincible. Un film précurseur et spectaculaire qui ne manque ni d’humour ni de poésie ! Ce projet s’inscrit dans le cadre de « L’Été culturel », manifestation à l’initiative du ministère de la Culture, et bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France. Mégarama Arras 48 Grand’Place 62 000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Warner Bros.

