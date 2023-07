Projection CHANTONS SOUS LA PLUIE Mégarama Arras Arras Catégories d’Évènement: Arras

Pas-de-Calais Projection CHANTONS SOUS LA PLUIE Mégarama Arras Arras, 9 juillet 2023, Arras. Projection CHANTONS SOUS LA PLUIE 9 – 17 juillet Mégarama Arras Tarif normal : 7€ / tarif réduit : 5€, réservation sur https://arras.megarama.fr ou au guichet du Megarama Cet été, à l’occasion du centième anniversaire du studio Warner Bros, Plan-Séquence s’associe au Megarama Arras afin de vous faire (re)découvrir une sélection d’œuvres emblématiques sur grand écran. Du 5 au 19 juillet, c’est au tour du formidable CHANTONS SOUS LA PLUIE de Stanley Donen et Gene Kelly ! LE FILM :

CHANTONS SOUS LA PLUIE de Stanley Donen et Gene Kelly (USA, 1952, 1h43, vostf), avec Gene Kelly, Debbie Reynolds, Donald O’Connor, Jean Hagen En 1927, Don Lockwood et Lina Lamont, deux stars du cinéma muet, volent de succès en succès et feignent de s’adorer à la ville comme à l’écran. Mais un problème survient lorsque leurs producteurs décident de faire un film parlant.

Un chef-d'œuvre qui cumule les scènes d'anthologie ! La séance sera précédée d'une présentation du film par l'équipe de Plan-Séquence. Ce projet s'inscrit dans le cadre de « L'Été culturel », manifestation à l'initiative du ministère de la Culture, et bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France. Mégarama Arras 48 Grand'Place 62 000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France

2023-07-09T11:00:00+02:00 – 2023-07-09T13:00:00+02:00

