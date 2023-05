MEGAPARTÉ CLUB #11 Panic Room, 20 mai 2023, Paris.

Le samedi 20 mai 2023

de 19h00 à 05h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Le collectif Mégaparté prend à nouveau le contrôle du booth au PANICROOM. Viens faire la fête avec nous en sirotant quelques bangers dans ce haut lieu de la nuit parisienne.

Pape Luch

Appliqué derrière le deck depuis plusieurs années au travers de différents projets, Pape « l’Ancien » Luch a su se produire dans de nombreux clubs.

À l’aise sur tous les tableaux, sa sélection navigue entre House, Deep, Minimal et Italo avec quelques digression tech, inspirées de tracks plus Oldskool et méconnus des 90’s. Résultat : des sets versatiles et cadencés.

Randin

Benjamin – bien que prénommé Valentin – du collectif Mégaparté, Ran Din poursuit la modeste mission, en officiant des sets mariant la disco avec la house, d’incarner la fonction d’exhausteur de goût de la fête, d’autrui et de la vie.

Sergi Rolando

Véritable spécialiste du 4h-6h, Sergi sait aussi bien projeter son audience sur des pépites immersives aux kicks incisifs que fédérer autour de remix de hits reconnus. Italo, House, Tech House avec une forte emprunte rave, le tout mijoté autour de 130 bpm, Rendez-vous pour un set musclé !

Panic Room 101 Rue Amelot 75011 Paris

MEGAPARTÉ CLUB #11