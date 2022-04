Mégane Brauer : Uni·e·s par le feu Magasins généraux, 2 avril 2022, Pantin.

Les Magasins généraux invitent l’artiste et militante Mégane Brauer à prendre possession de l’intégralité du lieu et de sa programmation dans le cadre d’une exposition-résidence au printemps 2022.

Née en 1994, Mégane Brauer vit et travaille actuellement à Marseille. Mêlant écriture, installation, vidéo, sculpture et performance, son travail cherche, en prenant appui sur son histoire personnelle, à rendre visible dans un univers pailleté et faussement féérique le quotidien et les destinées des personnes marginalisées en France.

Pour cette exposition-résidence aux Magasins généraux, son premier projet personnel dans une institution culturelle, Mégane Brauer a choisi d’ouvrir une nouvelle dimension dans son travail et d’étendre son invitation à cinq adolescents exilés avec qui elle partage une histoire commune autour du feu. Ce projet est également l’occasion d’interroger la protection éventuelle accordée par le droit d’auteur aux étrangers et la manière dont celui-ci pourrait permettre aux adolescents avec qui elle collabore de pouvoir rester en France.

Mégane Brauer souhaite ainsi aborder sa résidence en transformant les Magasins généraux pendant cinq semaines en un environnement immersif et poétique, ainsi qu’en laboratoire de recherche artistique, sociale et juridique. À travers un programme de rencontres, d’ateliers et de performances, elle a pour objectif d’aborder plus généralement et collectivement les conditions de vie des personnes en situation d’exil et de précarité, ainsi que le rôle de la création artistique et son utilité sociale dans le monde actuel.

Avec : Anes Hoggas, Samet Jonuzi, Suela Jonuzi, Ersi Morina et Klevis Morina

Commissariat : Anna Labouze & Keimis Henni, directeurs artistiques des Magasins généraux

Magasins généraux 1 rue de l’ancien Canal 93500 Pantin

