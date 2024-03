megamaj — weekend de création de jeux(vidéo) édulab Pasteur Rennes, dimanche 31 mars 2024.

Megamaj est un atelier collaboratif où chaque participant·e cré·é·e un jeu vidéo, de plateau ou de société, en groupe, en explorant les liens entre fabrication numérique et création ludique. 29 – 31 mars 1

https://www.helloasso.com/associations/indie-collective/evenements/megamaj

Du 2024-03-29 18:00 au 2024-03-31 20:00.

Megamaj est un atelier collaboratif où chaque participant·e, au sein d’un groupe, est accompagné·e dans la réalisation d’un jeu, qu’il soit vidéo, de plateau, de rôle ; et où chacun·e peut partager, apprendre et imaginer.

Megamaj vous invite à développer une proposition ludique, où les savoir-faire sont autant valorisés que les savoir-être et la curiosité, à partir d’un thème spécifique révélé à tous·tes les participant·e·s au début de l’atelier, guidant le processus créatif.

Megamaj plus spécifiquement vous propose d’explorer les liens entre les outils de fabrication numérique et la création de jeux et donc d’initier des aller-retours entre des éléments numériques et d’autres physiques. Vous serez notamment initié·e·s à l’impression 3D, la broderie numérique, la RISOgraphie et la stopmotion.

Megamaj propose aux inscrit·e·s de participer à une documentation collective des usages des outils et des processus de création des jeux, permettant aux prochain·e·s participant·e·s de réemployer ces savoirs et au tout public de découvrir les étapes d’une création d’un jeu.

L’événement sera ponctué d’animations publiques (également restransmises sur Twitch) :

➡️ vendredi 29/03, 18h30 : Lancement du marathon, découverte des outils de création numérique et de la documentation collective, annonce du thème commun et des diversificateurs !

➡️ dimanche 31/03, 17h : restitution des jeux créés durant le week-end

En parallèle le tout public peut :

➡️ vendredi 29/03, 15h à 18h : s’initier au stream et à l’installation d’un plateau audiovisuel (inscription par mail à edulabpasteur@ville-rennes.fr)

➡️ samedi 30/03, 14h à 18h30 : venir assister en visiteur·teuse au marathon, découvrir l’édulab Pasteur et ses ressources (entrée libre et gratuite)

Lien d’inscription sur https://labfab.fr/, actualité megamaj.

L’entrée est gratuite avec la possibilité, libre, d’adhérer à l’association Indie Collective co-organisatrice de l’événement.

À partir de 11 ans, les mineur·e·s ont la possibilité de venir non accompagné·e·s d’un·e adulte si une autorisation est remise à l’équipe organisatrice. informations par mail edulabpasteur@ville-rennes.fr.

Horaires / Accès

============

Le marathon se déroulera le vendredi 29/03 de 18h30 à minuit, le samedi 30/03 de 8h à 23h et le dimanche 31/03 de 8h à 20h.

Il n’y a pas la possibilité de dormir à l’édulab Pasteur, le lieu dispose d’un foyer commun avec possibilité de cuisiner et de manger sur place.

édulab Pasteur

1er étage aile nord (côté rue Kléber)

2 place Pasteur

35000 Rennes

Métro A → Arrêt République

Métro B → Arrêt Saint-Germain

Bus C1, C5, C3 ou 12 → Arrêt Place Pasteur

+33 (0) 2 30 21 50 32

edulabpasteur@ville-rennes.fr

édulab Pasteur 2 Place Pasteur Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine