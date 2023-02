Megaloto Salle de Kerjézéquel Lesneven Tourisme Côte des Légendes - Nord Bretagne Lesneven Catégories d’Évènement: Finistère

2023-05-01 13:30:00 – 2023-05-01 18:00:00

Finistère Lesneven Organisé par Pays de Lesneven Handball, animé par Malou de Brest

A gagner : une voiture, bons d’achat, billig, vélo et trottinette électriques, bon outillage, paniers garnis, TV et de nombreux autres lots, etc.

Buvette et petite restauration sur place.

Sur réservation uniquement (avant le 23 avril 2023) via www.paysdelesnevenhandball.bzh loto.plhb@gmail.com +33 6 24 85 69 72 http://www.paysdelesnevenhandball.bzh/ Salle de Kerjézéquel Rue d’Arvor Lesneven

