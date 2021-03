Megahertz Compagnie – Beatbox burlesque, 10 avril 2021-10 avril 2021, Marseille.

Megahertz Compagnie – Beatbox burlesque 2021-04-10 20:30:00 – 2021-04-10 Daki Ling le jardin des muses 45a Rue D’Aubagne

Marseille Bouches-du-Rhône

Duo de beatbox burlesque

Création 2020



Portés par la pratique du chant et du Beat-Box, Nasser Chebbi et Julien Tempéré ont fait le pari de mélanger leurs pratiques pour les mettre sur scène.



Virtuose du Beat-box reconnu par ses pairs comme l’un des plus talentueux de sa génération, Nasser Chebbi alias « NASH » est un perfectionniste du Beat-box. Il le travaille dans la précision et la lenteur, accordant une importance toute particulière aux timbres et aux sons, ce qui l’amène naturellement à s’ouvrir et se perfectionner dans le monde du bruitage.



Nourri par le clown, le Théâtre du mouvement, une pratique assidue du Rap, ainsi qu’une formation solide de chant Jazz et la maîtrise de plusieurs instruments, Julien tempéré « anime » les corps en scène, écrit la dramaturgie burlesque. Avec une oreille fine, il développe un Beat-box plus « musical » proche du Vocalisme.



Une démarche sobre, l’économie de moyens pour rester simples et efficaces.



Outils naturels par excellence, leurs corps et leurs voix deviennent leur seuls supports d’expression.



Une direction artistique épurée, ne nécessitant que très peu de matériel, ce qui témoigne d’une volonté d’universalisme, ainsi qu’une envie de s’exprimer dans l’imaginaire de chacun avant tout, laisser cette place de liberté individuelle et surtout universelle.



Tout le monde quel que soit son âge, sa culture, sa couleur ou son origine sociale, peut alors s’approprier l’univers de Megahertz.



Influencés par les « Umbilical Brothers », Patrick Cottet Moine, James Thierrée, ou encore Buster Keaton, Charlie Chaplin, Jacques Tati ou bien Max linder.



Le travail de Megahertz Compagnie développe une écriture burlesque et musicale toute nouvelle, tout en respectant et se nourrissant des classiques du genre.



De et avec : Nasser Chebbi « Nash » et Julien Tempéré



Résidence du 05 au 10 avril 2021

Sortie publique le 10 avril à 20h30

http://www.dakiling.com/

