Mega Vide Greniers Istres, 15 mai 2022, Istres.

Mega Vide Greniers Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres

2022-05-15 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-15 17:00:00 17:00:00 Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès

Istres Bouches-du-Rhône

Un événement où la bonne humeur sera, une fois de plus belle et bien présente !



En famille, entre amis, pour les petits et pour les grands, venez chercher et trouver la perle rare !

Les boutiques d’Istres vous donnent rendez-vous dans les rues du centre-ville pour une nouvelle édition du Méga Vide Greniers !

acistres@gmail.com +33 4 87 14 98 99

Un événement où la bonne humeur sera, une fois de plus belle et bien présente !



En famille, entre amis, pour les petits et pour les grands, venez chercher et trouver la perle rare !

Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres

dernière mise à jour : 2022-03-25 par