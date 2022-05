Méga Soirée KARAOKE – DANSE Viré Viré Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Vire

Méga Soirée KARAOKE – DANSE Viré, 21 mai 2022, Viré. Méga Soirée KARAOKE – DANSE Foyer rural 18 Rue du 8 Mai 1945 Viré

2022-05-21 20:30:00 – 2022-05-22 04:00:00 Foyer rural 18 Rue du 8 Mai 1945

Viré Saône-et-Loire Viré 8 EUR Karaoké puis danse pour une MEGA SOIREE au Foyer Rural de Viré, avec le DJ Prest’even Gilberto samedi 21 mai de 20h30 à 4h00 !

Buvette et tartelettes, 8€ l’entrée (4€ -16ans, gratuit -10ans)

Organisée par l’asso “Un P’tit Plus”, pour soutenir l’asso “Aidons Léa à Marcher”. unptitplus@outlook.fr https://www.helloasso.com/associations/p-tit-plus-vire Karaoké puis danse pour une MEGA SOIREE au Foyer Rural de Viré, avec le DJ Prest’even Gilberto samedi 21 mai de 20h30 à 4h00 !

Buvette et tartelettes, 8€ l’entrée (4€ -16ans, gratuit -10ans)

Organisée par l’asso “Un P’tit Plus”, pour soutenir l’asso “Aidons Léa à Marcher”. Foyer rural 18 Rue du 8 Mai 1945 Viré

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, Vire Autres Lieu Viré Adresse Foyer rural 18 Rue du 8 Mai 1945 Ville Viré lieuville Foyer rural 18 Rue du 8 Mai 1945 Viré Departement Saône-et-Loire

Viré Viré Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vire/

Méga Soirée KARAOKE – DANSE Viré 2022-05-21 was last modified: by Méga Soirée KARAOKE – DANSE Viré Viré 21 mai 2022 Saône-et-Loire Vire

Viré Saône-et-Loire