MÉGA PARTY AU CASTEL 9 Laval Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne

MÉGA PARTY AU CASTEL 9 Laval, 20 janvier 2023, Laval . MÉGA PARTY AU CASTEL 9 60 Rue du Val de Mayenne Castel 9 Laval Mayenne Castel 9 60 Rue du Val de Mayenne

2023-01-20 22:00:00 – 2023-01-20

Castel 9 60 Rue du Val de Mayenne

Laval

Mayenne · Idée de sortie le Vendredi soir · Venez au Castel 9 pour une grosse soirée et même plus : la « Méga Party ». Vous pourrez boire des coups et danser jusqu’au bout de la nuit ! Avec la présence du DJ Sugar. A partir de 22h ce vendredi 20 janvier Méga Party au Castel 9 https://www.facebook.com/Castel9/ Castel 9 60 Rue du Val de Mayenne Laval

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Laval Adresse Laval Mayenne Castel 9 60 Rue du Val de Mayenne Ville Laval lieuville Castel 9 60 Rue du Val de Mayenne Laval Departement Mayenne

Laval Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/

MÉGA PARTY AU CASTEL 9 Laval 2023-01-20 was last modified: by MÉGA PARTY AU CASTEL 9 Laval Laval 20 janvier 2023 60 Rue du Val de Mayenne Castel 9 Laval Mayenne Laval mayenne

Laval Mayenne