MEGA MIX FANFARE: TABATAKASH / LES MUSES TANGUENT / LE POMPIER PONEY CLUB Le Molotov, 9 octobre 2021, Marseille.

Le Molotov, le samedi 9 octobre à 20:00

Alerte aux oreilles qui saignent et aux pieds écrasés ! Le deuxième week end d’octobre est à retenir pour son MOULON DE FANFARE qui va faire TARPIN DE BRUIT ! Une fable (z)’Héroïque qui va se jouer en 3 actes, alternant interieur/nuit et exterieur/jour ! Et cet évènement est consacré au MEGAMIX FANFARE qui se jouera au MOLOTOV bien connu et cher a nos keurs. Au programme de la soirée : **TABATAKASH** [Paris] “Créé en 2011, Fanfare issue des Ecoles d’Architecture de Versailles et de Paris-Val-de-Seine, la TabataKash vous réjouira de ses doux sons cuivrés, avec son répertoire éclectique aliant les années 80, la Kumbia en passant par le Death Metal. Une énergie folle, le talent au service du rêve, la modestie au service du bruit, tout y est !” facebook : [https://bit.ly/fbtabata](https://bit.ly/fbtabata) instagram : [https://bit.ly/instatabata](https://bit.ly/instatabata) youtube : [https://bit.ly/YTtabata](https://bit.ly/YTtabata) soundcloud : [https://bit.ly/soundtabata](https://bit.ly/soundtabata) **LES MUSES TANGUENT** [Paris] ” Les Muses Tanguent est une formation composée des plus grandes musiciennes baroque de notre temps, qui ont décidé un jour de tout laisser tomber pour poursuivre leur rêve: créer une fanfare féminine (enfin presque) et tout oublier pour retourner aux sources essentielles de la musique S’écartant du chemin tout tracé de la gloire et de l’argent facile, elles se mettent en danger à chaque représentation et s’attaquent à tous les styles de musique existants: elles popularisent le jazz conceptuel, anoblissent le rap, rafinent le métal, déconstruisent le Rn’B, radicalisent la chanson française, complexifient la pop, ou encore adoucissent le ska…” site : [https://bit.ly/SiteMuses](https://bit.ly/SiteMuses) facebook : [https://bit.ly/fbmusestanguent](https://bit.ly/fbmusestanguent) instagram : [https://bit.ly/InMuses](https://bit.ly/InMuses) youtube : [https://bit.ly/YTmuses](https://bit.ly/YTmuses) soundcloud : [https://bit.ly/soundmuses](https://bit.ly/soundmuses) **LE POMPIER PONEY CLUB** – PPC [Marseille] “Le PPC, c’est Mad Max qui rencontre un·e bisounours·e trash·e, ambiance skaï cramoisi et fourrure fluo : bref, on les reconnait de loin et c’est tant mieux. Mais, surtout, on les entend avant de les apercevoir. Leur rythme pulse de concert avec les bruits de la ville alentour, et parfois recouvre le son des klaxons ou s’en accommode. Depuis la rue voisine, on reconnait les notes de L’Amour à la plage ou d’Aznavour samplé par Dr Dre dans What’s The Difference, et sur lesquelles se déhanchent passant·e·s intrigués·e·s, minot·e·s excité·e·s ou fan·e·s (de radis) de la première heure.” site : [https://bit.ly/PPCsite](https://bit.ly/PPCsite) facebook : [https://bit.ly/FbPPC](https://bit.ly/FbPPC) instagram : [https://bit.ly/instappc](https://bit.ly/instappc) youtube : [https://bit.ly/YoutPPC](https://bit.ly/YoutPPC) soundcloud : [https://bit.ly/SoundPPC](https://bit.ly/SoundPPC) Entrée sur Prix libre (conseillé 5€ mais en vrai, tu fais comme tu peux)

Prix libre – tarif conseillé 5€

♫FANFARE♫

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



2021-10-09T20:00:00 2021-10-09T23:59:00