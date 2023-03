Méga loto Route des Préhez Morbier Catégories d’Évènement: Jura

Jura EUR 15 50 Méga Loto organisé par Arcade Foot avec de nombreux lots de valeurs à gagner ! Ouverture des portes à partir de 17h. Début des parties à 19h. 20 parties + 1 spécial d’une valeur de 1 300 €. Au total : plus de 17 000 € de lots !!! Avec des bons d’achats d’une valeur de 500€/1000€/2000€, lave-linge, ordinateur, tablette, coffret outillage, Caméra GoPro, four et de nombreux autres lots à gagner ! Buvette et petite restauration sur place. loto.arcadefoot@gmail.com +33 6 56 86 13 78 Route des Préhez Gymnase des Marais Morbier

