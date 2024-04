Mega loto par Gatin’Emois Domaine des Loges Parthenay, dimanche 21 avril 2024.

Mega loto par Gatin’Emois Domaine des Loges Parthenay Deux-Sèvres

2 600€ de cartes cadeaux à gagner, dont une à 1 000€.

Le loto est animé par Danièle.

Il faut venir avec vos cartes de jeu (achat possible en plus de la participation)

Important merci de réserver 1 place par personne avec Nom Prénom. 1 place et demi par personne vous sera accordée.

Réservation au près de Danièle

Ouverture des portes à 13h .

Début : 2024-04-21 14:30:00

fin : 2024-04-21 18:30:00

Domaine des Loges 28 Rue du Président Salvador Allende

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

