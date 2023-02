« Méga » loto de l’Association des Parents d’Elèves du Carestier Ecole Le Carestier Marignane Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marignane

« Méga » loto de l'Association des Parents d'Elèves du Carestier
1 rue Georges Bidault
Ecole Le Carestier
Marignane
Bouches-du-Rhone

2023-03-17 – 2023-03-17

Ecole Le Carestier 1 rue Georges Bidault

Marignane

Bouches-du-Rhone Venez participez à ce « méga » loto !

Chaque joueur dispose d’un ou plusieurs petits cartons quadrillés dont certaines cases comportent des numéros, lesquels sont reproduits sur de petits jetons que l’on tire un par un au hasard et que l’on annonce. Le gagnant est celui qui le premier a rempli sa grille.

A chacun ses cartons (possibilité de les choisir) et que la chance soit de votre côté ! A la veille du printemps, « méga » loto organisé par l’APEC.

De beaux lots : machine à pain, multi-cuiseur, sodastream, aspirateur, Switch lite, pack gaming, bons commerçants…

Ambiance assurée, venez nombreux !

Buvette et petite restauration sur place. apec.lecarestier@gmail.com Ecole Le Carestier 1 rue Georges Bidault Marignane

