Méga jeunesse Scène ouverte pour les 15-25 ans Centre Paris Anim' Jean Verdier Paris

Paris

Méga jeunesse Scène ouverte pour les 15-25 ans Centre Paris Anim’ Jean Verdier, 19 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 19 mars 2022

de 14h00 à 17h00

gratuit

Samedi 19 mars 2022 Méga Jeunesse en partenariat avec le CRL10 Première scène pour les 15-25 ans Samedi 19 mars 2022 Méga Jeunesse En partenariat avec le CRL10

Première scène pour les 15-25 ans Comment participer ?

Envoie une vidéo où tu pratiques ton art à mega@crl10.net

La vidéo devra être en format mp4 ou mov et au maximum 5 minutes.

Tu peux te présenter par mail ou dans la vidéo.

N’hésite pas à nous partager tes réseaux sociaux si tu partages ton activité dessus. Candidatures acceptées jusqu’au 19 février. Nous sommes joignables par mail et sur Instagram (@megajeunesse) pour toutes questions et informations complémentaires. Les répétitions sont prévues le samedi. Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry Paris 75010 Contact : 0142030047 info-jv@crl10.net https://www.crl10.net/blog/m%C3%A9ga-jeunesse https://www.facebook.com/events/3158311687824259/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D Danse;Musique;Spectacle musical

Centre Paris Anim' Jean Verdier Adresse 11 rue de Lancry Ville Paris

