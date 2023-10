Opéra / ballet au CGR – Casse-noisette Méga CGR Université Pau, 19 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Ballet en 2 actes retransmis en direct de l’Opéra Bastille avec les Étoiles, les Premières Danseuses, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet de l’Opéra. Durée 2h10

Un soir de Noël, la jeune Clara se voit offrir un pantin inanimé, un casse-noisette. Alors qu’elle le tient dans ses bras, elle s’endort et rêve d’un univers fantasque où les jouets et les peurs prennent vie. Paru à Berlin en 1816, ce conte d’Hoffmann, maître du romantisme allemand, inspire à Marius Petipa une première version dansée en 1892. Au milieu de soldats de plomb, de rats et de poupées à la taille démesurée, le monde de l’enfance devient ballet. Les songes et cauchemars de Clara sont portés par la partition étincelante et colorée de Tchaïkovski. En 1985, Rudolf Noureev remonte le ballet à l’Opéra national de Paris dans des décors et costumes qui soulignent l’étrangeté du conte..

2023-12-19 fin : 2023-12-19 . EUR.

Méga CGR Université Place du 7ème Art

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Ballet in 2 acts broadcast live from the Opéra Bastille with the Étoiles, Premières Danseuses, Premiers Danseurs and Corps de Ballet de l’Opéra. Running time 2h10

One Christmas Eve, young Clara is given an inanimate puppet, a nutcracker. As she holds it in her arms, she falls asleep and dreams of a fantastical world where toys and fears come to life. Published in Berlin in 1816, this tale by Hoffmann, a master of German Romanticism, inspired Marius Petipa to create a first dance version in 1892. Amid lead soldiers, rats and oversized dolls, the world of childhood becomes ballet. Clara?s dreams and nightmares are brought to life by Tchaikovsky?s sparkling, colorful score. In 1985, Rudolf Nureyev remounted the ballet at the Opéra national de Paris, with sets and costumes that underlined the strangeness of the tale.

Ballet en 2 actos retransmitido en directo desde la Ópera Bastilla con los Étoiles, las Premières Danseuses, los Premiers Danseurs y el Corps de Ballet de l’Opéra. Duración 2h10

Una Nochebuena, la joven Clara recibe una marioneta inanimada, un cascanueces. Mientras lo sostiene en sus brazos, se queda dormida y sueña con un mundo fantástico en el que los juguetes y los miedos cobran vida. Publicado en Berlín en 1816, este cuento de Hoffmann, maestro del romanticismo alemán, inspiró a Marius Petipa para crear su primera versión para danza en 1892. Entre soldaditos de plomo, ratas y muñecas de gran tamaño, el mundo de la infancia se convierte en ballet. Los sueños y pesadillas de Clara cobran vida gracias a la chispeante y colorista partitura de Tchaikovsky. En 1985, Rudolf Nureyev reestrenó el ballet en la Ópera Nacional de París con decorados y vestuario que subrayaban la extrañeza del cuento.

Ballett in 2 Akten, Direktübertragung aus der Opéra Bastille, mit den Stars, den Ersten Tänzerinnen, den Ersten Tänzern und dem Corps de Ballet der Oper. Dauer: 2 Stunden 10 Minuten

An einem Weihnachtsabend bekommt die junge Clara eine leblose Puppe, einen Nussknacker, geschenkt. Als sie ihn in den Armen hält, schläft sie ein und träumt von einer Fantasiewelt, in der Spielzeuge und Ängste zum Leben erwachen. Dieses Märchen von Hoffmann, dem Meister der deutschen Romantik, erschien 1816 in Berlin und inspirierte Marius Petipa zu einer ersten Tanzversion im Jahr 1892. Inmitten von Zinnsoldaten, Ratten und übergroßen Puppen wird die Welt der Kindheit zum Ballett. Claras Träume und Albträume werden von Tschaikowskys funkelnder und farbenfroher Partitur getragen. Im Jahr 1985 brachte Rudolf Nurejew das Ballett an der Opéra national de Paris neu heraus, mit Bühnenbildern und Kostümen, die die Seltsamkeit des Märchens unterstreichen.

