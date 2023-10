La nuit de la glisse 2023 Méga CGR Université Pau, 17 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

La Nuit de la Glisse c’est 5 décennies d’histoire et un public transgénérationnel. La Nuit de la Glisse a vu le jour dans les années 70, créée par un groupe de visionnaires ayant contribué à la naissance d’un véritable phénomène social, la Glisse. La Nuit de la Glisse réalise ses films pour le cinéma avec les standards de qualité les plus élevés.

Au programme :

– Chasing the Perfect Moment, un film historique

– HUMAN EXTREME II

– Une présentation virtuelle par les athlètes du film et le réalisateur Thierry Donard.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

Méga CGR Université Place du 7ème Art

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



La Nuit de la Glisse has a 5-decade history and a cross-generational audience. La Nuit de la Glisse was created in the 70s by a group of visionaries who contributed to the birth of a veritable social phenomenon, the Glisse. La Nuit de la Glisse makes its films for the cinema to the highest quality standards.

On the program:

– Chasing the Perfect Moment, a historical film

– HUMAN EXTREME II

– A virtual presentation by the film?s athletes and director Thierry Donard

La Nuit de la Glisse tiene 5 décadas de historia y un público intergeneracional. La Nuit de la Glisse fue creada en los años 70 por un grupo de visionarios que habían contribuido al nacimiento de un verdadero fenómeno social, el snowboard. La Nuit de la Glisse realiza sus películas para el cine con los más altos estándares de calidad.

En el programa:

– Chasing the Perfect Moment, una película histórica

– HUMAN EXTREME II

– Presentación virtual a cargo de los atletas de la película y del director Thierry Donard

Die Nuit de la Glisse hat eine fünf Jahrzehnte lange Geschichte und ein generationsübergreifendes Publikum. La Nuit de la Glisse wurde in den 1970er Jahren von einer Gruppe von Visionären gegründet, die zur Entstehung eines echten sozialen Phänomens, dem Skifahren, beigetragen haben. La Nuit de la Glisse produziert seine Filme für das Kino mit den höchsten Qualitätsstandards.

Auf dem Programm stehen:

– Chasing the Perfect Moment, ein historischer Film

– HUMAN EXTREME II

– Eine virtuelle Präsentation durch die Athleten des Films und den Regisseur Thierry Donard

