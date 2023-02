MEGA-CARNAVAL – SAM 11 MARS 2023 ORGANISÉ PAR L’APE ET L’ASM DE SAINT-MARTIN-DE-LONDRES Saint-Martin-de-Londres OT DU GRAND PIC ST LOUP Saint-Martin-de-Londres Catégories d’Évènement: Hérault

Herault Saint-Martin-de-Londres Le samedi 11 mars 2023 à 15h

MEGA-CARNAVAL à Saint-Martin-de-Londres

Le Méga-Carnaval organisé par l’APE et l’ASM aura lieu le samedi 11 mars 2023.

Venez nombreux et sortez vos plus beaux déguisements ! Programme:

15h RDV place de la mairie

De 15h30 à 16h30 défilé dans le village avec la Fanfare Los Neblats

De 16h30 à 17h30 Crêpes et boissons de l’APE dans la salle des Rencontres et jeux organisés par l’ALSH

A 17h30 jugement & embrasement de Mr Carnaval

A partir de 18h Soirée dansante au Gymnase avec DJ Sam, Buvette & Foodtrucks.

En cas de mauvais temps report le samedi 18 mars. Le samedi 11 mars 2023

