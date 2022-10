MÉGA BOURSE AUX JOUETS, AUX SPORTS ET À LA PUÉRICULTURE Saint-Amé Saint-Amé Catégories d’évènement: Saint-Amé

Vosges Saint-Amé MEGA BOURSE aux jouets le 13 Novembre 2022. Sur la superficie complète de la salle polyvalente (derrière la mairie). Dépôt : – Samedi 12/11 de 14h à 17h

Vente : – Dimanche 13/11 de 9h à 12 h et de 14h à 17h

Restitution des invendus de 18h à 18h30 Nous prenons en dépôt :

-Les jouets de tous âges,

-La puériculture (ex : petit lit, parc, poussette, siège auto, petit matériel de bébé, gigoteuse, tour de lit, drap de petit lit, chaise-haute, etc…),

-Tous matériels de sport (ex : kimono, rollers, ballon, chaussure de foot, divers protections, matériel d’équitation, combinaisons de skis, blousons de skis, etc…),

-Les vélos de tous âges,

-Livres en lot,

-Consoles et jeux vidéo,

-DVD pour enfants.

Nous ne prenons pas les peluches et seul le matériel en bon état sera accepté. Carte de 3€ pour 25 articles déposés + 10 % du prix de l’article. La bourse est organisée par l’amicale scolaire de Saint-amé. Tous les bénéfices permettent le financement des sorties et projets pédagogiques des élèves de l’école de Saint-amé. Pour tout dépôt n’oubliez pas de vous munir de votre carte d’identité. +33 7 82 03 06 83 Amicale scolaire de Saint-Amé

