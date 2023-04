Journée internationale des musées – Visite adultes de l’exposition temporaire MEG – Musée d’ethnographie de Genève, 21 mai 2023, Genève.

Journée internationale des musées – Visite adultes de l’exposition temporaire Dimanche 21 mai, 14h30 MEG – Musée d’ethnographie de Genève Entrée libre

A l’occasion de la journée internationale des musées, dont le thème est « Happy Museums : durabilité et bien-être », le MEG vous propose une visite guidée de l’exposition temporaire « Être(s) ensemble ».

Peut-on communiquer et se comprendre entre humains, animaux et végétaux ? Cette visite vous invite à explorer les relations entre les humains et le vivant. En débutant dans le temps du mythe et des légendes, ce parcours vous entraîne dans le monde contemporain à la rencontre de personnes bien réelles qui ont noués des relations particulières avec des animaux et des plantes. Autant de relations entre les espèces qui nous interroge et nous suggère des pistes sur les différentes manières d’«être(s) ensemble».

Visite gratuite et sans inscription, à l’occasion de la journée internationale des musées. Il est conseillé de se présenter à l’accueil du musée au plus tard 5mn avant le début de la visite.

Prochaines dates:

2 juillet à 14h00, visite et entrée gratuites.

6 août à 14h30, visite et entrée gratuites

MEG – Musée d’ethnographie de Genève 67 Boulevard Carl-Vogt Genève 1235 Jonction Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-21T14:30:00+02:00 – 2023-05-21T15:30:00+02:00

