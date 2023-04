Journée internationale des musées – Visites en famille autour de la durabilité MEG – Musée d’ethnographie de Genève Genève Catégorie d’Évènement: Genève

Journée internationale des musées – Visites en famille autour de la durabilité MEG – Musée d’ethnographie de Genève, 21 mai 2023, Genève. Journée internationale des musées – Visites en famille autour de la durabilité Dimanche 21 mai, 11h30, 13h30, 16h00 MEG – Musée d’ethnographie de Genève Entrée libre A l’occasion de la journée internationale des musées, dont le thème est « Happy Museums : durabilité et bien-être », le MEG vous propose trois courtes visites de l’exposition permanente pour les enfants et les plus grands, autour de trois objets liés à l’environnement. À l’occasion de cette journée, découvrez en famille un objet de l’exposition permanente du MEG qui vous invite à repenser votre relation à l’environnement et vous inspire de nouvelles manières d’agir durablement au quotidien pour l’avenir Une visite pour les familles, accessible dès 5 ans. Programme des visites : 11h30-12h : Visite durabilité pour les familles de l’exposition permanente : la parka de femme amauti, Groenland, Angmagssalik.

13h30-14h : Visite durabilité pour les familles de l’exposition permanente : l’appui-tête.

16h-16h30 : Visite durabilité pour les familles de l’exposition permanente :Les Ghostnets en Australie du nord, détroit de Torres. Les visites sont gratuites et sans inscription à l’occasion de la Journée internationale des musées.

Il est conseillé de se présenter à l'accueil du musée 5mn avant le début de la visite.

