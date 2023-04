Journée internationale des musées: Yoga dans le Jardin du MEG MEG – Musée d’ethnographie de Genève, 21 mai 2023, Genève.

Journée internationale des musées: Yoga dans le Jardin du MEG Dimanche 21 mai, 09h30 MEG – Musée d’ethnographie de Genève Entrée libre et sans inscription

A l’occasion de la journée internationale des musées, dont le thème est « Happy Museums : durabilité et bien-être », une heure de yoga est proposée dans le Jardin du MEG. Cette séance est une manière d’initier les participant-e-s à cette pratique née en Inde et qui consiste à relier l’esprit, le corps et l’âme, grâce, notamment, à un ensemble d’exercices et de pratiques physiques, spirituelles, mentales et de respiration.

Pour repenser notre rapport à la nature dans toutes ses manifestations, tout en favorisant le bien-être des participant-e-s, des séquences de postures, ou âsana, ont été spécialement imaginées pour le MEG par Michelle Kamerzin (Yoga Lab). Elles s’intègrent harmonieusement au Jardin du MEG.

De manière générale le yoga, du sanskrit «union», consiste à relier l’esprit, le corps et l’âme, grâce, notamment, à un ensemble d’exercices et de pratiques physiques, spirituelles, mentales et de respiration. Au-delà de ce travail intérieur, le yoga consiste aussi à développer une interaction plus harmonieuse et respectueuse avec la nature et les autres êtres.

Lors de cette séance, entouré-e-s de la végétation du Jardin du MEG, nous allons réveiller les cinq sens et explorer des postures qui oscillent entre entre la linéarité de la ville et la dimension organique du Jardin.

Aucune connaissance ou pratique préalable du yoga ne sont requises.

Des vêtements d’intérieur confortables / tenues de yoga sont fortement recommandés.

Quelques tapis de yoga seront à disposition mais la venue avec son propre tapis est conseillée

Aucune inscription requise : il est conseillé de se présenter à l’Accueil du Musée maximum 5mn avant le début du cours.

MEG – Musée d’ethnographie de Genève 67 Boulevard Carl-Vogt Genève 1235 Jonction Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-21T09:30:00+02:00 – 2023-05-21T10:30:00+02:00

2023-05-21T09:30:00+02:00 – 2023-05-21T10:30:00+02:00

MEG