Cycle de conférences: « Ethnomusicologie et enregistrement sonore : pour une nouvelle dialectique». Mercredi 15 mai 2024, 16h30 MEG

Cette conférence propose une lecture critique du statut et du rôle de l’enregistrement sonore dans l’histoire de l’ethnomusicologie, avant de formuler un certain nombre de propositions théoriques pour déplacer l’objet principal de la discipline vers les musiques enregistrées localement et leur écosystème.

À partir d’une enquête menée dans les studios d’enregistrement de Bamako (Mali) depuis 2014, on y voit les conséquences de ce déplacement dans la pratique, les outils et les enjeux de l’ethnomusicologie, mais aussi dans le positionnement, et plus encore l’autorité du chercheur ou de la chercheuse vis-à-vis de son objet.

Emmanuelle Olivier est Chargée de recherche 1ère classe au CNRS.

Prochaine conférence : 6 juin

2024-05-15T16:30:00+02:00 – 2024-05-15T18:00:00+02:00

