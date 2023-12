« Iel était une fois… » : La Dinette c’est chouette! MEG Genève, 27 avril 2024 09:00, Genève.

« Iel était une fois… » : La Dinette c’est chouette! Samedi 27 avril 2024, 11h00 MEG CHF 0.-

« Iel était une fois… » revient au MEG pour une troisième édition. Le collectif GENEVEGAS raconte pour l’occasion des contes dégenréex pour les enfants.

Et voux êtes toux conviéex à notre toute nouvelle traditionIEL dinette en compagnie d’un ogre apprivoisé et de sa majesté KIKI DANCER.

à 11 heures pétantes, on met la nappe, on sort les cou

_verts !_

Tenue incorrecte exigée.

Artistexs :

_LA ZIZANYX _

Est un ogre pas bien méchant qui collectionne les couteaux sans dents. Iel semble persuadéex d’être l’empérateurice d’un royaume perdu dans une contrée lointaine qui s’appellerait GENEVEGAS. PS: NE PAS NOURRIR L’OGRESSE (et évitez de lae contrarier!).. En cas de manquement aux obligations contractuIELS, à vos risques et périls, la responsabilité du MEG ne saurait être engagée.

KIKI DANCER

_Kiki est né dans les années 2008 de l’amour passionnel entre un crapaud mal luné et une rose musquée. Après des études en ingénierie du recyclage, il se reconvertit en clown. Sa passion ? Les chapeaux, les fleurs et le burlesque. Symbole de vanité, il se livre avec joie autour d’un thé pour conter ses aventures rêvées. Il récite volontiers des poèmes oubliés en tirant les cordes de sa harpe pour vous enchanter. Mais il faut mieux s’en méfier, car ses crottes de nez peuvent avoir un goût sucré. _

Dès 7 ans.

Cet événement est gratuit mais une inscription est conseillée au lien ci-contre ou par téléphone au 022 418 45 50 (nous avons un nombre de places limitées). Merci de vous présenter au moins 5 minutes avant le début de l’activité à l’accueil du MEG.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

