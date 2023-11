Le MEG à portée de bébé. Un éveil musical durable au cœur des collections permanentes du Musée. MEG Genève, 26 avril 2024, Genève.

Le MEG à portée de bébé. Un éveil musical durable au cœur des collections permanentes du Musée. Vendredi 26 avril 2024, 14h00, 15h00 MEG CHF 6.- / CHF 9.- , gratuit pour les bébés

Menée en binôme par des intervenant-e-s du MEG et de l’Espace musical – école de musique spécialisée – cette activité vous invite à découvrir l’exposition permanente du MEG avec votre enfant de 0 à 2 ans.

Au cœur des collections permanentes du Musée, les bébés et leurs accompagnant-e-s découvrent musique, sons et bruits que font des instruments issus de matériaux bruts et naturels ou issus d’objets recyclés. Les accompagnant-e-s sont amené-e-s à penser à leur rôle et leurs responsabilités face aux changements climatique en regard aux collections du Musée et les enfants écoutent, jouent et chantent.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

2024-04-26T14:00:00+02:00 – 2024-04-26T15:00:00+02:00

2024-04-26T15:00:00+02:00 – 2024-04-26T16:00:00+02:00

© MEG, Nora Beriou