Cycle de conférences: Danse et mémoire de la musique MEG Genève Catégorie d’Évènement: Genève Cycle de conférences: Danse et mémoire de la musique MEG Genève, 24 avril 2024, Genève. Cycle de conférences: Danse et mémoire de la musique Mercredi 24 avril 2024, 16h30 MEG CHF 0.- Il n’y a pas de « geste » hip-hop : les danses sociales urbaines sont imprégnées de leur univers musical d’origine, lui-même indissociable d’un contexte historique et culturel. Dans la plupart des danses traditionnelles ou sociales urbaines, un rythme correspond à une danse et célèbre un événement ou une intention. Si la danse porte la mémoire de la musique, la musique porte la mémoire de la danse. Dans des contextes urbains multiculturels, comment danses et musiques se créolisent-elles ? Anne Nguyen est danseuse, chorégraphe de la Compagnie par Terre, auteure et metteuse en scène Prochaines conférences:

15 mai et 6 juin MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-24T16:30:00+02:00 – 2024-04-24T18:00:00+02:00

2024-04-24T16:30:00+02:00 – 2024-04-24T18:00:00+02:00 © Patrick Berger Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu MEG Adresse Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Ville Genève Age min 16 Age max 99 Lieu Ville MEG Genève latitude longitude 46.197805;6.136786

MEG Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/