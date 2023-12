Ciné-dimanche : Gardiens de la forêt. Le temps des solutions MEG Genève, 21 avril 2024 14:00, Genève.

Ciné-dimanche : Gardiens de la forêt. Le temps des solutions Dimanche 21 avril 2024, 16h00 MEG CHF 0.-

Les ciné-dimanches du MEG continuent pour une saison autour de trois notions essentielles et actuelles: l’identité, le genre et la durabilité.

Des films documentaires, des fictions et des films d’animation abordant ces thématiques sont projetés gratuitement dans l’Auditorium du Musée plusieurs dimanches par mois.

Le film Gardiens de la forêt, le temps des solutions, est projeté au MEG dans le cadre d’une journée de rencontre avec le protagoniste Mundiya Kepanga et le réalisateur du film, Marc Dozier.

Né au coeur de la forêt de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Mundiya Kepanga est un chef papou de la tribu des Hulis devenu un défenseur des forêts primaires de stature internationale.

Après des années de lutte contre la déforestation dont témoigne son premier documentaire « Frères des arbres » couronné par plus de 15 prix internationaux, Mundiya se réjouit qu’un nouveau gouvernement aspire à faire de son pays un exemple mondial d’une gestion raisonnée des forêts.

Enthousiaste à l’idée qu’est enfin venu le temps des solutions, Mundiya Kepanga entame un grand voyage à travers la Papouasie afin de découvrir les projets qui permettent de protéger la forêt en fonction de leur géographie et de leur écosystème.

Au terme de son périple, Mundiya Kepanga partage avec sa communauté les alternatives à la déforestation qu’il a découvertes et espère ainsi participer concrètement à cette petite révolution verte afin qu’elle porte ses fruits.

Film en VOstFR.

A la suite du film, une rencontre avec le protagoniste Mundiya Kepanga et le réalisateur Marc Dozier est prévue.

Intervenants :

Mundiya Kepanga : Chef coutumier de la tribu des Hulis en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Mundiya Kepanga est un défenseur de l’environnement engagé pour la protection des forêts primaires. Il est intervenu à de nombreuses reprises lors de colloques internationaux en France (COP21, Unesco…) et en Angleterre (GEM Report) mais également aux États-Unis, au Brésil et en Egypte. À travers ses prises de paroles, il nous invite à réfléchir au regard que nous portons sur la nature, les peuples autochtones et sur nousmêmes. Il a notamment reçu deux prix Greenpeace pour le documentaire Frères des arbres qui retrace son engagement.

Parmi ses actions en faveur du dialogue entre les cultures, il a remis ses quatre parures sacrées d’initiation à quatre grands musées français et suisses. Mettant également en oeuvre des projets concrets de sauvegarde de la planète, il est à l’origine de programmes d’écodéveloppement comme la création d’une chambre d’hôte, source de revenu essentielle pour tout son village. Aujourd’hui, il est une voix des peuples autochtones et un observateur du monde qu’il commente de façon très personnelle.

Traduction : Marc Dozier, photographe, réalisateur et fixeur, il consacre l’essentiel de son travail à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Son travail a donné lieu à la publication de nombreux livres et à la réalisation de documentaires.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-21T16:00:00+02:00 – 2024-04-21T18:30:00+02:00

2024-04-21T16:00:00+02:00 – 2024-04-21T18:30:00+02:00

Marc Dozier & Mundiya Kepanga