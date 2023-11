À la rencontre du filet fantôme: visite découverte enfants MEG Genève, 21 avril 2024, Genève.

Un filet de pêche à la dérive s’échoue sur une plage bordée de déchets. Le filet bouge… Serait-ce un animal coincé à l’intérieur? Mais non… Il semblerait que le filet prenne vie! Il parle même! Mais qu’a-t-il à nous dire? Chut, nous n’en dirons pas plus … Venez vivre avec nous grâce à la danse et aux sons cette expérience folle d’une rencontre qui nous emmène suivre les courants marins autour de la planète et qui peut nous faire réfléchir et agir face à la crise climatique.

Issue d’une collaboration inédite entre l’artiste Genevoise Myriam Boucris de la compagnie Tohu Wa Bohu, l’artiste australienne Lynnette Griffiths et le MEG, cette visite découverte vous propose de vivre une rencontre qui évoque la relation qu’entretiennent les insulaires du détroit de Torres en Australie avec la mer et ses habitant-e-s et nous rappelle notre responsabilité envers notre environnement.

L’activité est adaptée aux enfants de 2 à 5 ans accompagné-e-s d’un adulte mais ouverte à tous et à toutes avec ou sans enfant.

L’activité a lieu deux fois dans la journée, une fois de 10h15 à 11h puis de 11h15 à 12h.

Cet événement est gratuit et sans inscription (dans la limite des places disponibles). Merci de vous présenter au moins 5 minutes avant le début de l’activité à l’accueil du MEG.

