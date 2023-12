MEGAFOLK #1 : Brìghde Chaimbeul ou l’écoute de la cornemuse au présent. MEG Genève, 11 avril 2024 16:30, Genève.

Le MEG se réjouit d’accueillir la venue exceptionnelle de Brìghde Chaimbeul, pionnière d’une nouvelle approche de la cornemuse écossaise par sa pratique contemporaine fortement ancrée dans son héritage celte. Cet événement inaugure la série d’unités musicales du MEG, MEGAFOLK, attentive aux transformations de traditions musicales à la lumière d’enjeux propres aux musiques de création. Chaque concert est accompagné d’une rencontre du contexte exploré, ici autour de la cornemuse de Brìghde Chaimbeul, avec Fin Moore, son luthier, et Patrick Dasen, ethnomusicologue et professeur à la Haute Ecole de Musique de Genève.

A cette occasion le MEG s’associe au Festival Archipel, également intéressé aux cheminements du sonore, aux gestes qui les transforment et aux traditions qui les accueillent. Cette soirée tiend lieu d’avant-première à sa 31e édition.

(En collaboration avec le Festival Archipel)

Programme de la soirée:

18h30 – MEG – Musée d’ethnographie de Genève – CONCERT

Brìghde Chaimbeul (UK) Solo de cornemuse

19h30 – MEG Repas

20h00 – MEG – DISCUSSION

Fin Moore UK, luthier

Patrick Dasen, CH, ethnomusicologue

