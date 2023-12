« Iel était une fois… » : La fleur des Balkans MEG Genève, 30 mars 2024 10:00, Genève.

« Iel était une fois… » revient au MEG pour une troisième édition. Le collectif GENEVEGAS raconte pour l’occasion des contes dégenréex pour les enfants.

_Je l’aime, un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout… sur quelle pétale vas-tu tomber ? _

Artistexs :

MAMA BALKA…

…est originaire des Balkans, arbore fièrement une petite moustache et une grande passion pour partager les histoires fascinantes de sa vie avec les enfants de Suisse romande. Sa voix chaleureuse révèle les mystères de son pays magique, transportant petits et grands dans un voyage inoubliable à travers les collines, les légendes et les traditions des Balkans.

***LA FÉE TADA… ***

…est à moitié fée, à moitié humaine, apporte la magie des contes aux enfants avec un sourire complice. Elle raconte des histoires qui éclairent leurs yeux comme par enchantement, ajoutant une touche féérique à chaque page. C’est comme si elle avait un petit rayon de soleil dans le cœur qui les rend heureux.

Cet événement est gratuit mais une inscription est conseillée au lien ci-contre ou par téléphone au 022 418 45 50 (nous avons un nombre de places limitées). Merci de vous présenter au moins 5 minutes avant le début de l’activité à l’accueil du MEG.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

