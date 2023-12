BiblioWeekend 2024 : Semret MEG Genève, 24 mars 2024 15:00, Genève.

BiblioWeekend 2024 : Semret Dimanche 24 mars 2024, 16h00 MEG CHF 0.-

A l’occasion du BiblioWeekend 2024, un week-end consacré aux bibliothèques dans toute la Suisse, dont la thématique est «A table !», partons à la découverte de la communauté érythréenne de Genève.

La bibliothèque est exceptionnellement ouverte ce dimanche de 11h à 18h et du café érythréens est servi en continu au visiteurs et visiteuses.

Des visites-flash de la vitrine Jebena de l’exposition permanente sont également proposée.

Dans le cadre de cette journée, le film Semret, de Caterina Mona, est projeté dans l’Auditorium du Musée à 16h.

Semret vit avec sa fille adolescente dans un petit appartement à Zurich, travaille dans un hôpital et, le soir, étudie pour être admise à la formation de sage-femme. La jeune mère fait tout ce qu’elle peut pour que sa fille Joe ait une vie meilleure que celle qu’elle a laissée en Érythrée. Lorsque Joe commence à faire pression pour en savoir plus sur ses origines, Semret est confrontée à son passé, et la vie protégée qu’elle s’est construite en Suisse menace de se désintégrer.

L’histoire de Semret est celle de nombreuses femmes qui fuient leur passé à la recherche d’un avenir meilleur pour elles-mêmes et leur famille. Avec ce drame social qui laisse place à l’espoir, la réalisatrice tessinoise Caterina Mona parvient à aborder les thèmes de la migration et de l’intégration de manière particulièrement sensible. Présenté sur la Piazza Grande de Locarno et produit par Michela Pini, « Semret » est un film d’une honnêteté désarmante.

Bande-annonce.

Âge légal : 12 ans / Âge conseillé : 14 ans

Film en VOstFR.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« data »: {« author »: « cineworxfilmverleih », « cache_age »: 86400, « description »: « Semret est une mu00e8re cu00e9libataire u00e9rythru00e9enne qui travaille dans un hu00f4pital u00e0 Zurich et souhaite devenir sage-femme. Elle fait tout pour assurer une vie meilleure u00e0 sa fille adolescente, Joe. Quand Joe commence u00e0 vouloir en savoir plus sur ses origines, Semret refuse du2019abord du2019affronter son passu00e9. Lorsquu2019elle est accusu00e9e u00e0 tort u00e0 lu2019hu00f4pital, elle comprend quu2019elle devra du00e9fendre ses droits si elle ne veut pas perdre tout ce quu2019elle aime.nnAvec son film u00ab Semret u00bb, la ru00e9alisatrice suisse Caterina Mona aborde de maniu00e8re subtile et profondu00e9ment humaniste les thu00e8mes de la migration et de lu2019intu00e9gration dans la Suisse contemporaine.nn—nnSemret lebt mit ihrer Tochter Joe in einer kleinen Wohnung in Zu00fcrich. Seit sie vor vielen Jahren aus Eritrea geflu00fcchtet ist, versucht die junge Mutter ihrer vierzehnju00e4hrigen Tochter ein gutes Leben in der Schweiz zu ermu00f6glichen. Dafu00fcr arbeitet sie im Spital und hofft, fu00fcr die Hebammenausbildung zugelassen zu werden. Doch plu00f6tzlich droht das geschu00fctzte Leben, welches sie aufgebaut haben, in sich zu zerfallen.nnDer Schweizer Regisseurin Caterina Mona gelingt es mit diesem Sozialdrama, auf einfu00fchlsame und doch unmittelbare Art und Weise, die Themen Migration und Integration zu behandeln. Die Geschichte von Semret ist das oft verschwiegene Schicksal zahlreicher Frauen, die auf der Flucht vor ihrer Vergangenheit eine bessere Zukunft fu00fcr sich und ihre Familie suchen. Ein entwaffnend ehrlicher Film mit Lula Mebrahtu, Tedros Teddy Teclebrhan, Hermela Tekleab und Manuela Biedermann.nnu00abSemretu00bb von Caterina Mona (Spielfilm, Schweiz 2022, Locarno Film Festival Piazza Grande). Mit Lula Mebrahtu, Tedros Teddy Teclebrhan, Hermela Tekleab, Manuela Biedermann und Mona Petri. Offizieller Trailer (Original OV Deutsch und Tigrinya mit deutschen und franzu00f6sischen Untertiteln). Ab August 2022 in den Schweizer Kinos.nnu00a9 2022 – Cineworx GmbH – http://www.cineworx.ch », « type »: « video », « title »: « Trailer u00abSemretu00bb von/de Caterina Mona (Piazza Grande Locarno 2022) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/zolmLWZ70zY/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=zolmLWZ70zY », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCio26wlnbKpmF0Oni0PBHcg », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=zolmLWZ70zY »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-24T16:00:00+01:00 – 2024-03-24T17:30:00+01:00

2024-03-24T16:00:00+01:00 – 2024-03-24T17:30:00+01:00

© cineworx gmbh