Musée et racisme: on en discute Un espace de discussion pendant lequel nous abordons la question des liens entre le racisme et le musée. Exposition permanente. Samedi 23 mars de 14h30 à 16h. Samedi 23 mars, 14h30 MEG CHF 0.-

Dans le cadre de la la Semaine contre le racisme à Genève, nous vous proposons d’ouvrir un espace de discussion pour aborder la question du racisme en évoquant le rôle de l’institution muséale dans sa construction et en invitant les participant-e-s à se questionner sur leur propre posture vis-à-vis du racisme.

Visite gratuite mais sur inscription.

Cette visite vous est proposée en partenariat avec Dialogue en route.

Le projet « Dialogue en Route » vise à mettre en place, au travers de visites de lieux culturels et religieux, des espaces de découverte, de dialogue et d’expérience de la pluralité culturelle et religieuse de la Suisse afin de prévenir les préjugés et les discriminations pouvant émerger d’une méconnaissance de l’altérité. La prévention des préjugés et discriminations contribue à la cohésion sociale en Suisse. Pour faciliter la prise de contact et la transmission, ce sont principalement de jeunes guides formé-e-s à la médiation qui transmettent des connaissances à d’autres jeunes. Il paraît essentiel de viser avant tout ce public car ce sont les citoyen-ne-s de demain. C’est en transmettant les compétences nécessaires à un vivre-ensemble conscient que nous serons capables de construire une société plus inclusive et harmonieuse.

