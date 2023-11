Un objet, un son, une histoire : à la découverte de l’Amazonie MEG Genève, 20 mars 2024, Genève.

Partons avec Marcus, protagoniste du conte, qui remonte le fleuve pour rejoindre son père. Après avoir observé les objets de la collection amazonienne, découvrons comment Marcus apprend l’échange et le bonheur d’une vie plus simple en lien avec la nature. La visite se termine par l’écoute de sons de l’Amazonie.

Places limitées et réservation obligatoire du lundi au vendredi par mail à biblio.meg@ville-ge.ch, en précisant votre nom, prénom, numéro de téléphone et le nombre de personnes qui vous accompagnent.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

© MEG, Johnathan Watts