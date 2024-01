MEG X Groove’N’Move MEG Genève Catégorie d’Évènement: Genève MEG X Groove’N’Move MEG Genève, 15 mars 2024, Genève. MEG X Groove’N’Move Vendredi 15 mars 2024, 19h00 MEG CHF 0.- Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T19:00:00+01:00 – 2024-03-15T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-15T19:00:00+01:00 – 2024-03-15T21:00:00+01:00 Le MEG s’associe au Festival Groove’N’Move pour une soirée déroutante. Le programme sera dévoilé après la conférence de presse du Festival. A suivre… MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/ Blaise Glauser Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Code postal 1200 Lieu MEG Adresse Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Ville Genève Age min 10 Age max 99 Lieu Ville MEG Genève Latitude 46.197805 Longitude 6.136786 latitude longitude 46.197805;6.136786

MEG Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/