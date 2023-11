Ciné-relax MEG Genève, 15 mars 2024, Genève.

Ciné-relax Vendredi 15 mars 2024, 11h00 MEG

RELAX, la culture c’est pour tout le monde. Tous les publics sont les bienvenus. Tous les comportements, même inattendus, sont vus comme l’expression d’un sentiment. La vie culturelle s’ouvre à toutes et tous.

Lors de ces ciné-relax nous vous proposons une série de films documentaires qui abordent de différentes manières les relations des humains à leur environnement.

Ce film est en français avec des sous-titres en français pour sourds et malentendants

Pendant les cinéma relax, tout le monde est le-la bienvenu-e.

Tout le monde c’est par exemple:

les parents avec leurs bébés,

les personnes âgées,

les personnes en situation de handicap,

les personnes mal à l’aise dans les lieux publics fermés.

Comment se passe une sortie Relax ?

Avant le fim :

Une personne vous accueille pour vous indiquer la salle.

Une personne vous donne des infos sur le film.

Vous entrez dans la salle.

La lumière baisse un peu.

Le film commence.

Pendant le film :

La porte de la salle reste ouverte: comme ça vous pouvez entrer et sortir quand vous voulez.

Les sons du spectacle sont doux.

Toutes les manières de réagir au spectacle sont ok.

Par exemple, vous pouvez rire très fort.

Une personne du musée reste là si vous avez besoin d’aide.

A la fin du film vous pouvez :

Boire un verre avec vos amis.

Parler du film.

Visiter les expositions du musée.

Demander de l’aide pour rentrer chez vous.

Par exemple pour :

connaître les horaires des bus et trams des TPG.

TPG veut dire Transports Publics Genevois.

appeler un taxi

Cet événement est gratuit et sans inscription préalable nécessaire.

Vous avez une question? N’hésitez pas à nous appeler au 022 418 45 15

Toutes vos sorties RELAX à Genève par ICI

