Échantillonner le monde #4: New-York et Lausanne par Arthur Henry accompagné d’un DJ Set par Madeleine Leclair MEG Genève, 14 mars 2024, Genève.

Le Musée d’ethnographie de Genève (MEG) et la Montreux Jazz Artists Foundation (MJAF) s’associent pour un cycle de soirées musicales intitulées «Échantillonner le monde».

Présentées par l’artiste sonore neuchâtelois Arthur Henry, ces soirées permettent de découvrir l’ambitieuse série de vidéos «Sampling the World» qu’il a lancée en 2022 (https://arthur-henry.com/). Muni de micros et d’appareils d’enregistrements, Arthur Henry fait halte dans différentes villes du monde pour capter les traces sonores de tout ce qu’il croise, des poubelles aux tramways, en passant par les oiseaux et bien sûr de celles et ceux qui y habitent. Arthur Henry échantillonne ensuite toutes ces voix et ces sons et les rassemble en une composition sonore et visuelle révélant le souvenir qu’il garde d’un lieu.

Pour chacune des soirées «Échantillonner le monde», Arthur Henry présente le portrait sonore d’une ville qu’il a réalisé. Sa présentation est suivie d’une séance d’écoute d’enregistrements en lien avec la thématique, issus des Archives internationales de musique populaire (AIMP). La sélection pour cette troisième édition est faite par Madeleine Leclair, Conservatrice du département d’ethnomusicologie.

Les soirées «Échantillonner le monde» sont programmées au Café du MEG à l’occasion des Nuits des Bains.

À cette occasion, la salle d’exposition permanente du Musée est ouverte au public jusqu’à 20h30.

Prochaines dates :

• 16 mai 2024

• 12 septembre 2024

• 14 novembre 2024

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« link »: « https://arthur-henry.com/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-14T18:00:00+01:00 – 2024-03-14T20:30:00+01:00

