Ciné-dimanche X FIFDH MEG Genève, 10 mars 2024, Genève.

Les ciné-dimanches du MEG continuent pour une saison autour de trois notions essentielles et actuelles: l’identité, le genre et la durabilité.

Des films documentaires, des fictions et des films d’animation abordant ces thématiques sont projetés gratuitement dans l’Auditorium du Musée plusieurs dimanches par mois.

À nouveau, le MEG s’associe au FIFDH pour une projection.

Annonce du film : A venir.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-10T16:00:00+01:00 – 2024-03-10T18:00:00+01:00

