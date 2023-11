Visite thématique: Objets sensibles ? Instaurer le dialogue dans l’exposition permanente MEG Genève, 10 mars 2024, Genève.

Visite thématique: Objets sensibles ? Instaurer le dialogue dans l’exposition permanente Dimanche 10 mars 2024, 14h30 MEG CHF 0.-

Qu’est-ce qu’un objet sensible ? Quels sont les enjeux que représentent ces objets dits « sensibles » dans une exposition ? Depuis de nombreuse années les peuples autochtones et les communautés locales demandent que les objets sensibles ne soient plus exposés dans les musées sans leur consentement.

De la définition d’objet sensible aux dialogues qui se construisent entre le MEG et les représentant-e-s des communautés sources, cette visite vous propose vous arrêter auprès d’une sélection d’objets dans l’exposition permanente. Que ces objets soient exposés, retirés ou encore restitués, ce parcours est l’occasion de mieux saisir ce qui se joue à l’heure actuelle dans les collections du MEG.

Prochaine dates

17 mars à 14h30

28 avril à 14h30

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

2024-03-10T14:30:00+01:00 – 2024-03-10T15:30:00+01:00

MEG/C.Cosenza