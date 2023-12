Atelier de teinture végétale : savoirs des peuples autochtones du Mexique MEG Genève, 2 mars 2024, Genève.

Atelier de teinture végétale : savoirs des peuples autochtones du Mexique Samedi 2 mars 2024, 14h00 MEG CHF 12.- / CHF 8.-

Initiez-vous à la teinture végétale !

Cet atelier vous propose une introduction à la teinture végétale qui allie expérimentation de la teinture et transmission de connaissances acquises au fil des recherches de l’intervenante au Mexique. C’est également une occasion exceptionnelle d’explorer quelques pièces textiles issues des collections du MEG, permettant ainsi d’observer différents procédés de teinture présents en Amérique latine.

Lors de cet atelier, vous entrez dans le captivant univers de la teinture de fibres animales et végétales en utilisant des composants naturels provenant de la région genevoise. Cette expérience vous permet de découvrir les différentes étapes de ce processus artisanal, mettant en avant l’importance de la teinture végétale à la fois dans la préservation des traditions artisanales et dans la protection de l’environnement.

Matériel inclus, amenez un tablier pour couvrir vos vêtements.

Aucun pré-requis n’est nécessaire, peut-être juste l’envie et le plaisir d’expérimenter et d’apprendre.

Cet atelier est proposé par l’association ASMETI, une association à but non lucratif dont la mission centrale est la préservation, la valorisation et la diffusion des savoirs autochtones du Mexique. L’association se fixe divers objectifs comme la recherche, la documentation et la promotion des connaissances autochtones, avec une attention particulière portée aux techniques telles que le métier à tisser traditionnel et la teinture de fibres à l’aide de composants naturels. Site web : https://asmeti.com/

Intervenante : Beatrice Consagra Bretton, co-fondatrice d’ASMETI (voir ci-dessous), est une anthropologue dont les travaux se consacrent à ces arts autochtones du Mexique depuis 2017. Actuellement coordinatrice de projets au sein de la Division des Savoirs Traditionnels de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle OMPI, à Genève, elle partage sa passion pour la préservation et la compréhension de ces pratiques artistiques et culturelles.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch

