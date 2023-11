Atelier Fresque genre et climat X Semaine de l’Égalité de la Ville de Genève MEG Genève, 2 mars 2024, Genève.

Atelier Fresque genre et climat X Semaine de l’Égalité de la Ville de Genève Samedi 2 mars 2024, 09h00 MEG CHF 0.-

Crise climatique et genre : quels défis? quels liens? Comment participer individuellement et collectivement ?

Un atelier pour mieux comprendre la crise climatique, ses causes et ses conséquences. Et aussi mieux comprendre les rapports de genre et autres dominations ou inégalités qui en sont la cause.

Aujourd’hui, le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) affirme que le changement climatique est surtout dû aux activités humaines.

Mais, selon où l’on habite, nous ne sommes pas touché-e-s de la même manière par le changement climatique. Selon notre genre ou nos moyens économiques, nous ne sommes pas touché-e-s de la même manière par le changement climatique.

Lors de cet atelier, nous vous invitons à mieux comprendre les transformations climatiques et leurs origines pour ensuite imaginer des actions adaptées et durables. Nous vous proposons de chercher ensemble des solutions !

Cet atelier est proposé en français facile à comprendre. Vous êtes accueilli dans un espace de sécurité et bienveillant pour discuter.

L’atelier se déroule en petits groupes, par une approche ludique et participative.

Inscription obligatoire: https://evenements.geneve.ch/semaine-egalite/

Cet événement est organisé par F-information en partenariat avec le MEG, et se déroule dans le cadre de la Semaine de l’Egalité de la Ville de Genève.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« link »: « https://evenements.geneve.ch/semaine-egalite/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-02T09:00:00+01:00 – 2024-03-02T12:00:00+01:00

2024-03-02T09:00:00+01:00 – 2024-03-02T12:00:00+01:00

Olga Fabrizio