Les femmes enceintes ont aussi leur activité au MEG ! MEG Genève, 18 février 2024, Genève.

Parce que l’arrivée d’un nouveau-né est un moment charnière pour la vie de ses parents et de leur entourage, le MEG invite femmes enceintes et toute personne concernée par une naissance (futurs pères, proches) à une visite-atelier inédite.

Puisant son inspiration dans les poupées de fertilité d’Afrique présentées dans l’exposition permanente du MEG, cet atelier-visite invite les participant-e-s à créer une poupée originale pour le nouveau-né à venir et sa famille tout en découvrant leur usage traditionnel.

Aucune aptitude artistique n’est requise.

Animation : Adriana Batalha, animatrice du MEG.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-18T10:00:00+01:00 – 2024-02-18T12:30:00+01:00

