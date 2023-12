« Iel était une fois… » : La légende des survoltéex MEG Genève Catégorie d’Évènement: Genève « Iel était une fois… » : La légende des survoltéex MEG Genève, 17 février 2024 10:00, Genève. « Iel était une fois… » : La légende des survoltéex Samedi 17 février 2024, 11h00 MEG CHF 0.- « Iel était une fois… » revient au MEG pour une troisième édition. Le collectif GENEVEGAS raconte pour l’occasion des contes dégenréex pour les enfants. Dans le monde de la nuit et du vent, 3 castes coexistent tant bien que mal. Jusqu’à ce qu’une nuit, une panne d’électricité vienne chambouler l’ordre établi… Artistexs : LAVA MINELLI…

…est l’enfant déchux d’un volcan sous-marin et d’un chanteur d’opéra. Iel aime chuchoter des chansons secrètes au karaoké du vendredi soir et arroser les plantes plastiques de sa voisine *EZRA LE SUBLIME *

…est un poète à la larme facile. Mais c’est surtout un enfant pourri gâté qui ne se remet jamais en question. Cet événement est gratuit mais une inscription est conseillée au lien ci-contre ou par téléphone au 022 418 45 50 (nous avons un nombre de places limitées). Merci de vous présenter au moins 5 minutes avant le début de l’activité à l’accueil du MEG. MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200

