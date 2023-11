Ciné-dimanche X Ciné-club de l’Université MEG Genève, 11 février 2024, Genève.

Ciné-dimanche X Ciné-club de l’Université Dimanche 11 février 2024, 16h00 MEG CHF 0.-

Les ciné-dimanches du MEG continuent pour une saison autour de trois notions essentielles et actuelles: l’identité, le genre et la durabilité.

Des films documentaires, des fictions et des films d’animation abordant ces thématiques sont projetés gratuitement dans l’Auditorium du Musée plusieurs dimanches par mois.

Pour la première année, le MEG s’associe au Ciné-club universitaire pour une projection suivie d’une discussion.

Annonce du film : A venir.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-11T16:00:00+01:00 – 2024-02-11T18:30:00+01:00

2024-02-11T16:00:00+01:00 – 2024-02-11T18:30:00+01:00

Blaise Glauser