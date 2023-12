Un café avec… MEG Genève, 11 février 2024, Genève.

Boire un café, parler de café, ou de tout autre sujet qui vous touche avec une personnalité locale ? C’est la proposition de cette rencontre. Ce café est une invitation à un moment de discussion informelle avec l’invité-e du jour.

En résonance à la vitrine « Jebena », cafetière érythréenne, éthiopienne ou soudanaise, qui se trouve dans l’exposition permanente du MEG, place au café et à la discussion !

Suite à l’échange, on vous propose une visite de l’exposition permanente où se trouve la vitrine « Jebena », pour mieux saisir et entrer dans ce « temps du café ».

Un espace de lecture et de dessins est proposé pour les enfants lors de la discussion.

Invité-e : à confirmer

Modération et réalisation : Nazreth Ghede Negassi, Munire Hagose, Anaïs Vivarié

Cet événement est proposé par des personnes qui ont participé à la création de la vitrine « Jebena ». Pour ils et elles, cette rencontre rentre dans le cadre d’un processus de réflexion pour inviter des publics plus diversifiés dans les lieux culturels.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

