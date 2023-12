Projection du film «Kanaval». Venez découvrir et célébrer le carnaval de Jacmel (Haïti) au MEG. MEG Genève, 10 février 2024 17:00, Genève.

Projection du film «Kanaval». Venez découvrir et célébrer le carnaval de Jacmel (Haïti) au MEG. Samedi 10 février 2024, 18h00 MEG CHF 0.-

A l’occasion du carnaval de Jacmel (Haïti), le MEG et la fondation Timoun d’Ayiti Fondasyon s’associent pour célébrer le carnaval avec la communauté haïtienne de Suisse romande.

Le film documentaire de Leah Gordon et Eddie Hutton Mills «Kanaval», réalisé en 2022 à l’occasion des préparatifs du carnaval de Jacmel, est présenté en première à Genève au MEG.

Ce film de 78 minutes, entièrement tourné en créole haïtien (avec sous-titres français), permet de retracer la longue histoire coloniale de l’esclavage en Haïti et la lutte des Haïtiens pour surmonter aujourd’hui encore les effets de régimes politiques totalitaires et des catastrophes naturelles qui les ont marqués ce dernier siècle. Le long-métrage a bénéficié du soutien financier du CHAP Fund, créé à l’issue de la tournée internationale de l’exposition du MEG «Le vodou, un art de vivre» (2007-2013).

Avant la projection du film à 18h, la fondation suisse-haïtienne Timoun d’Ayiti Fondasyon présente dès 14h dans le Foyer du MEG ses activités de soutien à la jeunesse haïtienne dans les domaines de l’éducation, de la culture et de la protection de la nature. A l’issue du film (vers 20h15), un apéritif dînatoire, offert par la fondation, invite à découvrir les spécialités culinaires haïtiennes et à poursuivre la discussion avec les invités du MEG (leurs noms seront précisés ultérieurement) et le public.

https://leahgordon.co.uk/KANAVAL-film

https://www.fondateurs.ch/en/foundations/chap-fund/

https://www.childrenhaiti.ch/

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« link »: « https://leahgordon.co.uk/KANAVAL-film »}, {« link »: « https://www.fondateurs.ch/en/foundations/chap-fund/ »}, {« link »: « https://www.childrenhaiti.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-10T18:00:00+01:00 – 2024-02-10T22:00:00+01:00

2024-02-10T18:00:00+01:00 – 2024-02-10T22:00:00+01:00

Figure carnavalesque d’un esclave portant des cornes de boeuf en mémoire du travail forcé des esclaves dans les plantations. Troupe des Lanse Kòd, Jacmel (Haïti). Affiche du film «Kanaval» de Leah Gordon et Eddie Hutton Mills (2022). dr