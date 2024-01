Regards et discussions sur l’eau dans la collection permanente. MEG Genève, dimanche 4 février 2024.

Regards et discussions sur l’eau dans la collection permanente. Un moment de partage et de discussions sur l’eau en partant de différents sujets abordés dans l’exposition permanente. Exposition permanente. Le dimanche 4 février à 13h30, 14h30 et 15h30. Dimanche 4 février, 13h30, 14h30, 15h30 MEG CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-04T13:30:00+01:00 – 2024-02-04T14:00:00+01:00

Fin : 2024-02-04T15:30:00+01:00 – 2024-02-04T16:00:00+01:00

Lors de ce «rendez-vous pour réfléchir et agir» nous vous proposons de passer un moment de partage et de discussions sur l’eau en partant de différents sujets abordés dans l’exposition permanente.

13h30 : Mer, 2014. Installation vidéo de l’artiste Ange Leccia

14H30 : L’art de la navigation aux Îles Marshall

15h30 : L’art des ghostnets en Australie du nord

Cet événement se déroule dans le cadre du premier dimanche du mois, il est donc gratuit et sans inscription au préalable.

À travers cette série de rendez-vous «pour réfléchir et agir» nous souhaitons aborder avec vous les questions de l’urgence climatique par le prisme des spécificités du MEG. En abordant des thématiques telles que le soin, la réparation, l’alimentation, l’habillement, ou encore la transmission des savoirs et savoir-faire nous souhaitons rendre perceptible l’impact que nos gestes quotidiens peuvent avoir sur l’environnement et ainsi questionner nos relations avec celui-ci.

En collaborant avec vous et des personnes actives et engagées sur les questions climatiques et environnementales, en interrogeant expert-e-s, artistes, représentants des peuples autochtones, ou encore artisan-ne-s et créatif-ves, nous vous proposons un programme d’activités qui donnent des outils pratiques pour agir et réfléchir, accessibles et utiles à tous et toutes.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève

