Lecture de contes pour les enfants. Des histoires qui prennent soin de l’environnement. Dimanche 4 février 2024, 11h00 MEG CHF 0.-

Lors de ce rendez-vous nous nous pencherons sur la question importante et vitale qu’est l’eau. À cette occasion, nous vous proposons de partager un moment privilégié avec vos enfants au coeur du MEG, dans un espace de lecture créé à cet effet par l’équipe de la bibliothèque du MEG.

Des histoires vous seront lues par les bibliothécaires du MEG à 12h, à 14h et à 16h.

Cet événement se déroule dans le cadre du premier dimanche du mois, il est donc gratuit et sans inscription au préalable.

À travers cette série de rendez-vous «pour réfléchir et agir» nous souhaitons aborder avec vous les questions de l’urgence climatique par le prisme des spécificités du MEG. En abordant des thématiques telles que le soin, la réparation, l’alimentation, l’habillement, ou encore la transmission des savoirs et savoir-faire nous souhaitons rendre perceptible l’impact que nos gestes quotidiens peuvent avoir sur l’environnement et ainsi questionner nos relations avec celui-ci.

En collaborant avec vous et des personnes actives et engagées sur les questions climatiques et environnementales, en interrogeant expert-e-s, artistes, représentants des peuples autochtones, ou encore artisan-ne-s et créatif-ves, nous vous proposons un programme d’activités qui donnent des outils pratiques pour agir et réfléchir, accessibles et utiles à tous et toutes.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève

2024-02-04T11:00:00+01:00 – 2024-02-04T17:00:00+01:00

