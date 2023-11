Ciné-dimanche Kids : Mulan MEG Genève, 28 janvier 2024, Genève.

Les ciné-dimanches du MEG continuent pour une saison autour de trois notions essentielles et actuelles: la décolonisation, le genre et la durabilité.

Des films documentaires, des fictions et des films d’animation abordant ces thématiques seront projetés gratuitement dans l’Auditorium du Musée plusieurs dimanches par mois.

Film projeté : Mulan

Mulan est une belle jeune fille qui vit dans un village chinois. Malgré son amour et son respect pour sa famille, son mépris des conventions l’éloigne des rôles dévolus aux filles dévouées. Quand son pays est envahi par les Huns, Mulan, n’écoutant que son courage, s’engage à la place de son père dans le but de lui sauver la vie. Elle va devenir, avec l’aide d’un dragon en quête de réhabilitation, un guerrier hors du commun.

Bande-annonce

Âge conseillé : dès 6 ans.

Film projeté en français.

Suite à la séance, le Café du MEG vous accueille chaleureusement, si vous le souhaitez, pour un brunch en famille.

Merci de réserver directement auprès du café du MEG : 022/418 90 86.

Disponibilité dans la limite des places disponible.

Important : Veuillez noter que le billet de cinéma n’inclut pas le brunch.

