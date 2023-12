« Iel était une fois… » : Conte de la lune et du nuit MEG Genève, 27 janvier 2024 10:00, Genève.

« Iel était une fois… » : Conte de la lune et du nuit Samedi 27 janvier 2024, 11h00 MEG CHF 0.-

« Iel était une fois… » revient au MEG pour une troisième édition. Le collectif GENEVEGAS raconte pour l’occasion des contes dégenréex pour les enfants.

La Lune, Le Nuit sont deux meilleures amix. Nuits et jours, iels dansent et chantent et chantent et dansent jusqu’au petit matin… Un jour, Le Nuit veut décrocher la Lune qui elle veut toucher les étoiles… qui sera la superstar ?

Dès 7 ans.

Artistexs :

MOON, Voux aviez demander la lune ? On a pour voux décrocher la MOON. Faut-iel encore présenter MOON? Superstar de l’univers, première concurante helvétique à la franchise drag race, artiste, autrice, peintresse et fierté intercantonale et transnationale et en plus elle est gentille la Miss Sympathie, une vraie miss France, la Suisse.

LA ZIZANYX…

…est un ogre pas bien méchant qui collectionne les couteaux sans dents. Iel est persuadéex d’être l’emperateurice d’un royaume perdu dans une contrée lointaine qui s’appellerait GENEVEGAS. PS: NE PAS NOURRIR L’OGRESSE et éviter de lae contredire. En cas de manquement aux obligations contractuIELS, la responsabilité du MEG ne saurait être engagée, à vos risques et périls.

Cet événement est gratuit mais une inscription est conseillée au lien ci-contre ou par téléphone au 022 418 45 50 (nous avons un nombre de places limitées). Merci de vous présenter au moins 5 minutes avant le début de l’activité à l’accueil du MEG.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T11:00:00+01:00 – 2024-01-27T12:00:00+01:00

Ciel Sourdeau